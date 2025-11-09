San Siro cambia nome? Milan e Inter cercano un partner che assicuri 30 milioni a stagione ai due club

. Entrano nel vivo le trattative per i naming rights. Milan e Inter hanno ufficialmente avviato la ricerca di un partner commerciale che darà il nome al futuro stadio, entrando nel vivo delle trattative per i naming rights di San Siro. Una mossa strategica che punta a massimizzare i ricavi legati all’impianto e a rafforzare la modernizzazione delle strutture. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione è tra le più ambiziose mai viste in Italia: si stima un valore compreso tra 20 e 30 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - San Siro cambia nome? Milan e Inter cercano un partner che assicuri 30 milioni a stagione ai due club

