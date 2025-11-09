San Giorgio a Liri due furti in abitazione nel pomeriggio e sera di ieri
Nel pomeriggio e nella prima serata di ieri, 8 novembre 2025, due abitazioni di San Giorgio a Liri sono state prese di mira da ignoti ladri.Il primo episodio si è verificato lungo Corso Achille: i malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti nell’appartamento dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
` 10 Novembre IS BACK! Un viaggio unico con tanti DJ, tutto su vinile! Info & Prenotazioni ///// // Birreria Pub Via Rio di Coccio, San Giorgio a Liri ? 366.3659487 #maltidalegarebirreriapub #sangiorgio - facebook.com Vai su Facebook
Due furti in abitazione in poche ore: rubati soldi e oro - Il primo in un appartamento di corso Achille e il secondo in via Obaco. Scrive ciociariaoggi.it
San Giorgio a Liri, scontro tra auto e scooter sulla Superstrada: 39enne in gravi condizioni - Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada regionale 630, nel tratto che attraversa il territorio comunale di San Giorgio a Liri. Riporta ilmessaggero.it
San Giorgio a Liri, lancia un mattone sul parabrezza dell'ambulanza: caccia all'autore - San Giorgio a Liri, lancia un mattone sul parabrezza dell'ambulanza chiamata per un soccorso: caccia all'autore. Si legge su ilmessaggero.it