San Giorgio a Liri due furti in abitazione nel pomeriggio e sera di ieri

Frosinonetoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio e nella prima serata di ieri, 8 novembre 2025, due abitazioni di San Giorgio a Liri sono state prese di mira da ignoti ladri.Il primo episodio si è verificato lungo Corso Achille: i malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti nell’appartamento dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

san giorgio liri dueDue furti in abitazione in poche ore: rubati soldi e oro - Il primo in un appartamento di corso Achille e il secondo in via Obaco. Scrive ciociariaoggi.it

San Giorgio a Liri, scontro tra auto e scooter sulla Superstrada: 39enne in gravi condizioni - Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada regionale 630, nel tratto che attraversa il territorio comunale di San Giorgio a Liri. Riporta ilmessaggero.it

San Giorgio a Liri, lancia un mattone sul parabrezza dell'ambulanza: caccia all'autore - San Giorgio a Liri, lancia un mattone sul parabrezza dell'ambulanza chiamata per un soccorso: caccia all'autore. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: San Giorgio Liri Due