Samsung Galaxy sotto attacco su Whatsapp | scoperto lo spyware che ti ruba tutto ecco come evitarlo
Immagina di ricevere una foto apparentemente innocua su WhatsApp. La apri, magari la guardi distrattamente mentre sei in metro o al bar, e poi passi oltre. Non sai che in quell’istante il tuo smartphone Samsung Galaxy è stato compromesso. Un software spia sofisticato, battezzato Landfall, ha preso il controllo del dispositivo: registra le tue conversazioni, traccia ogni tuo movimento, copia foto, contatti e registri delle chiamate. E tu non hai la più pallida idea che stia accadendo. Questa non è la trama di un thriller tecnologico, ma una realtà documentata dai ricercatori di Unit 42, divisione di threat intelligence di Palo Alto Networks. 🔗 Leggi su Screenworld.it
