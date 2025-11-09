Salvata dal fumo chiusa in casa | donna portata in salvo dai vigili del fuoco
Fumo visibile ormai fuori dalla porta dell'abitazione a piano terra e all'interno una signora che rispondeva ai appena ai vicini di casa. Momenti di preoccupazione venerdì mattina, quando una donna residente in via Luneo, a Mirano, dall'interno della sua casa non sembrava riuscire a reagire per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Tragedia a Roma: un incendio divampato in un appartamento ha tolto la vita a una donna. Gravissima la figlia, salvato il cagnolino che viveva con loro. Una giornata drammatica segnata da fiamme, dolore e un salvataggio nel fumo. - facebook.com Vai su Facebook
Bimba chiusa in casa da sola. Salvata dai vigili del fuoco - La madre era uscita un attimo, lasciando però le chiavi nell’abitazione. Lo riporta msn.com
Mamma resta chiusa fuori, in casa un principio d'incendio: i carabinieri arrivano e salvano i due figli piccoli VIDEO - La mamma resta chiusa fuori casa, in casa scoppia un principio di incendio: i carabinieri arrivano e salvano i due figli piccoli, un bambino di due anni. Si legge su leggo.it
Travagliato, mamma chiusa fuori casa dal figlio di 2 anni mentre scoppia l’incendio: due bimbi salvati dai carabinieri - Quando un incubo per tanti genitori diventa realtà: la mamma chiusa fuori casa, un principio di incendio e due bimbi salvati dal fumo e dalle fiamme dai ... Come scrive ilgiorno.it