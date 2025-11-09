L’ Atalanta sta attraversando un momento di profonda crisi in campionato, una situazione che getta ombre preoccupanti sul futuro della squadra e, in particolare, sulla posizione del suo allenatore, Ivan Juric. La sconfitta subita in casa contro il Sassuolo per 3 a 0 è l’ultimo, amaro capitolo di una striscia di risultati che ha completamente annullato l’entusiasmo generato dalla recente vittoria in Champions League a Marsiglia. La Dea, che in Europa ha saputo ritrovare un guizzo, sembra invece aver perso ogni bussola e motivazione sul fronte domestico. Il calendario della Serie A non sorride ai bergamaschi da tempo; per ritrovare l’ultima affermazione in campionato bisogna risalire a una data che ora appare lontanissima: il 21 settembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Salta la panchina”. Serie A, fatale la sconfitta di oggi. L’allenatore è ai saluti