Salernitana-Crotone lunedì 10 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Posticipo del tredicesimo turno di Serie C girone C che vede impegnata la Salernitana di Raffaele in casa contro il Crotone di Longo. Sembra essere una lotta a 3 per la vittoria finale nel girone e per il momento la bersagliera è in testa con 2 punti di vantaggio sul Catania nonostante il mezzo passo falso di Latina. Numeri alla mano i granata concedono forse troppi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
?Salernitana VS Crotone: il dato biglietteria Sono quasi 4100 i ticket emessi nel quinto giorno di vendita, ad un passo quota 10000 spettatori. La disponibilità biglietti in Curva Sud è di 1500. #Salernitana #Calcio #fblifestyle #SerieC - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Salernitana vs Crotone – 10 Novembre 2025 - Il confronto di Serie C tra Salernitana e Crotone, in programma il 10 Novembre 2025 alle 20:30 allo Stadio Arechi, promette intensità e tattica. news-sports.it scrive
Serie C Sky Wifi, Salernitana-Crotone: arbitra Drigo - Crotone, match valevole per la tredicesima giornata della Serie C Sky Wifi, in programma lunedì 10 novembre alle ore 20:30 allo Stadio Arechi, sarà diretto da Mattia Drigo, arbitro della [ ... Scrive fccrotone.it
Salernitana-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Crotone monday night della tredicesima giornata del Girone C di Serie C: le formazioni, il canale tv e dove vederla in streaming. Da calciomercato.com