Salernitana-Crotone lunedì 10 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posticipo del tredicesimo turno di Serie C girone C che vede impegnata la Salernitana di Raffaele in casa contro il Crotone di Longo.  Sembra essere una lotta a 3 per la vittoria finale nel girone e per il momento la bersagliera è in testa con 2 punti di vantaggio sul Catania nonostante il mezzo passo falso di Latina. Numeri alla mano i granata concedono forse troppi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

salernitana crotone luned236 10 novembre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Salernitana-Crotone (lunedì 10 novembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

salernitana crotone luned236 10Pronostico Salernitana vs Crotone – 10 Novembre 2025 - Il confronto di Serie C tra Salernitana e Crotone, in programma il 10 Novembre 2025 alle 20:30 allo Stadio Arechi, promette intensità e tattica. news-sports.it scrive

salernitana crotone luned236 10Serie C Sky Wifi, Salernitana-Crotone: arbitra Drigo - Crotone, match valevole per la tredicesima giornata della Serie C Sky Wifi, in programma lunedì 10 novembre alle ore 20:30 allo Stadio Arechi, sarà diretto da Mattia Drigo, arbitro della [ ... Scrive fccrotone.it

Salernitana-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Crotone monday night della tredicesima giornata del Girone C di Serie C: le formazioni, il canale tv e dove vederla in streaming. Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Salernitana Crotone Luned236 10