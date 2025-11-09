Sai davvero come si conservano i formaggi? C’è una cosa che devi sapere

Conservare i formaggi sembra facile, ma spesso commettiamo errori che ne compromettono sapore e durata. Questi prodotti caseari sono particolarmente delicati e richiedono metodi accurati per non alterarne le caratteristiche organolettiche. Ecco cosa devi sapere per farli durare più a lungo senza rovinarli. Dimentica la pellicola trasparente. Uno degli sbagli più comuni? Avvolgere il formaggio nella pellicola da cucina. Questa pratica soffoca il prodotto impedendogli di respirare e può trasmettergli il sapore della plastica. Molto meglio usare carta alimentare o carta da forno, che permettono una corretta ventilazione senza far seccare il contenuto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

