Ryanair cambia le regole dal 12 novembre novità su carta d’imbarco e check-in

Quifinanza.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia aerea low cost Ryanair cambierà le regole per il check-in e la carta d’imbarco a partire dal prossimo 12 novembre. L’azienda non accetterà infatti più le versioni cartacee stampate del biglietto aereo al momento dell’imbarco. L’unico modo per accedere ai gate sarà scaricare l’app dell’azienda e mostrare la carta d’imbarco presente al suo interno. Si tratta soprattutto di una scelta legata alla riduzione dei costi aeroportuali e allo spreco di carta. Al contempo però, dovrebbe rendere anche più semplice l’esperienza del cliente in caso di cancellazione o di rimborso di un biglietto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

