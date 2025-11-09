Ryanair cambia le regole dal 12 novembre novità su carta d’imbarco e check-in
La compagnia aerea low cost Ryanair cambierà le regole per il check-in e la carta d’imbarco a partire dal prossimo 12 novembre. L’azienda non accetterà infatti più le versioni cartacee stampate del biglietto aereo al momento dell’imbarco. L’unico modo per accedere ai gate sarà scaricare l’app dell’azienda e mostrare la carta d’imbarco presente al suo interno. Si tratta soprattutto di una scelta legata alla riduzione dei costi aeroportuali e allo spreco di carta. Al contempo però, dovrebbe rendere anche più semplice l’esperienza del cliente in caso di cancellazione o di rimborso di un biglietto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Voli low cost, storica novità per i passeggeri Ryanair. Cambia tutto dal 12 novembre: le nuove regole >> https://buff.ly/FYw6Ns3 - facebook.com Vai su Facebook
Carta d'imbarco Ryanair, cosa cambia dal 12 novembre: le nuove regole per il check-in - X Vai su X
Ryanair cambia le regole dal 12 novembre, novità su carta d’imbarco e check-in - L’azienda non accetterà infatti più le versioni cartacee stampate del ... Riporta quifinanza.it
Voli low cost, novità per i passeggeri Ryanair: le nuove regole dal 12 novembre - Novità storica per i passeggeri Ryanair, tra le compagnie aeree più gettonate per i voli low cost! Riporta notizie.it
Ryanair, cambia tutto dal 12 novembre: le nuove regole (1 / 2) - Ryanair sta per voltare pagina, annunciando una svolta che segnerà la fine di un’era per i suoi passeggeri. Lo riporta donna.fidelityhouse.eu