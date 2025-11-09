Russia- Ucraina Lavrov apre ad incontro con Rubio | Beni russi congelati è una rapina risponderemo 5 mld$ armi Usa bloccate da shutdown
Lavrov accusa l'UE e afferma di essere pronto ad incontrare Rubio dopo la decisione europea di destinare a Kiev 1,5 mld di euro di beni congelati russi: "Questo è inganno e una rapina" Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si dice pronto a un incontro con il suo omologo statunitense Ma.
#Ucraina ancora sotto attacco. La #Russia colpisce gli impianti energetici causando continui blackout. Cittadini al buio e al freddo, mentre continua l'assedio alla città di #Pokrovsk.
Ucraina, Lavrov: "Incontrerò Rubio ma su territori annessi non arretriamo" - Russia con la presa di posizione del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov sui territori e non solo.
Lavrov: «Pronto a incontrare Rubio. Beni russi congelati a Kiev? Una rapina». Raid incrociati sulle centrali, black-out e morti - La situazione nel Donbass continua a peggiorare per Kiev: secondo la Cnn i russi sono sul punto di prendere Pokrovsk, snodo cruciale nel Donetsk, con i militari ucraini che raccontano di ...
Lavrov apre a un incontro con Rubio: "Serve dialogo su Ucraina" - Le parole del capo della diplomazia russa arrivano in un momento di tensione crescente tra Russia e Occidente, anche sul fronte economico.