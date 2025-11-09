Russia- Ucraina Lavrov apre ad incontro con Rubio | Beni russi congelati è una rapina risponderemo 5 mld$ armi Usa bloccate da shutdown

Lavrov accusa l’UE e afferma di essere pronto ad incontrare Rubio dopo la decisione europea di destinare a Kiev 1,5 mld di euro di beni congelati russi: "Questo è inganno e una rapina” Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si dice pronto a un incontro con il suo omologo statunitense Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

