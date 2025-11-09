Russia il ritorno del ministro Lavrov

Ricompare Sergei Lavrov. Il ministro degli Esteri russo torna a parlare dopo le voci di una sua caduta in disgrazia, smentita dal Cremlino, e lo fa attraverso l’agenzia di stampa Ria Novosti. Il capo della diplomazia russa si dice pronto a incontrare il segretario di stato americano Rubio, ma aggiunge che per garantire la pace in Ucraina occorrerà tenere conto degli interessi di Mosca. Ribadisce che la Crimea e il Donbass (i territori annessi con i referendum del 2014 e del 2022) restano parte della Russia e “non sono in discussione”. Duri i toni usati quando parla dell’Europa. Lavrov punta il dito contro Bruxelles e Londra, accusandoli di spingere gli Usa ad abbandonare la via diplomatica sulla crisi in Ucraina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Russia, il ritorno del ministro Lavrov

