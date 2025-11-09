Runner veneti morti nel sonno | manca l’attestato di buona salute della podista Anna Zilio

Due maratoneti sono stati trovati morti a letto a distanza di due settimane. Prima è toccato ad Anna Zilio, poi ad Alberto Zordan. Sui loro corpi è stata disposta l’autopsia. I due erano compagni di squadra nel Team Km Sport, società veronese che riunisce appassionati di corsa, ciclismo e triathlon. Ora sono ben due le procure, quelle di Vicenza e Verona, che hanno aperto fascicoli d’indagine sulle cause della loro morte. Gli inquirenti vogliono accertare se nel corpo dei due runner ci fossero tracce di sostanze illecite. E mentre si attende l’esito dei test tossicologici il Corriere oggi riporta che l’attestato di buona salute della podista Zilio non si trova. 🔗 Leggi su Open.online