Rotary Club Valle Telesina | grande successo per il ‘Weekend della Prevenzione’
Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con un bilancio straordinariamente positivo il secondo weekend dell’iniziativa “Insieme per la Prevenzione”, promossa dal Rotary Club Valle Telesina. Sabato 8 e domenica 9 novembre, una numerosa e partecipe affluenza di cittadini provenienti da tutta la Valle Telesina ha confermato il valore e l’importanza di progetti dedicati alla salute e al benessere della comunità. L’iniziativa, che rientra nel più ampio progetto “Il Rotary al servizio della salute”, ha offerto visite specialistiche gratuite in diverse branche mediche, registrando il tutto esaurito e una risposta entusiasta da parte della popolazione, che ha colto con gratitudine l’opportunità di accedere a controlli di prevenzione di alto livello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
