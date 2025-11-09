Romano di Lombardia | massacrata di botte per strada arrestato il compagno

Romano di Lombardia, 9 novembre 2025 – Ancora un'aggressione ai danni di una donna, un fenomeno in preoccupante crescita anche nella Bergamasca. L'episodio è avvenuto una manciata di minuti dopo la mezzanotte del 3 novembre nel centro storico di Romano di Lombardia. In manette, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale continuata, è finito un 36enne nigeriano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe picchiato brutalmente la sua compagna, una sua coetanea e connazionale con la quale convive, colpendola ripetutamente con pugni e calci fino a farla cadere a terra priva di sensi.

