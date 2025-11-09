Roma violenza sessuale in un bar | arrestato albanese
Un'altra donna, in quei minuti concitati, ha affermato che anche lei sarebbe stata vittima di molestie. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Fermati per un controllo in monopattino nella zona di Fontana di Trevi, hanno reagito con violenza contro i vigili. Due agenti della polizia locale di Roma Capitale sono stati aggrediti da un uomo di 50 anni dopo averlo fermato mentre viaggiava in due su un m - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sessuale a Monteverde: donna palpeggiata mentre fa colazione al bar - Un uomo di 42 anni, originario dell'Albania ma residente in Italia, è stato bloccato dagli avventori del bar e ... Segnala romatoday.it
Roma, aggredisce una mamma in un bar a Monteverde: maniaco "arrestato" dai clienti - Attimi di paura venerdì mattina in un bar di via Val Tellina, nel cuore di Monteverde. msn.com scrive
Minaccia una donna gridandole: “Concediti o ti stupro”, 45enne arrestato per violenza sessuale - La giudice ha convalidato l'arresto nei confronti di un 45enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna ... Segnala fanpage.it