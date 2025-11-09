Roma-Udinese probabili formazioni | largo alle certezze un solo dubbio per Gasperini

Nuovo ed ultimo appuntamento per la Roma in questo secondo tuor de force super intenso, prima di tirare il fiato nella terza pausa stagionale per lasciare spazio alle Nazionali. Alle 18:00 all’ Olimpico la sfida ad un’Udinese tra le squadre maggiormente in salute del campionato, reduce dalla vittoria con l’Atalanta e con già 14 punti accumulati in 10 partite di Serie A (9° posto a ridosso della zona Europa). Per i giallorossi però ci sono in palio punti pesantissimi, sia per i risultati di ieri di Juventus e Milan che per una vetta della classifica lì a portata di mano, in un percorso che sta vedendo la squadra comportarsi egregiamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

