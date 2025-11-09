Roma-Udinese le pagelle | Pellegrini 7,5 il migliore in campo Zaniolo 5 non graffia

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trequartista segna dal dischetto e si conferma tra i più in forma. Deludente invece il ritorno per l'ex giallorosso, impreciso e spesso nervoso nei confronti degli avversari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma udinese le pagelle pellegrini 75 il migliore in campo zaniolo 5 non graffia

© Gazzetta.it - Roma-Udinese, le pagelle: Pellegrini (7,5) il migliore in campo. Zaniolo (5) non graffia

