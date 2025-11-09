Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria con l’Udinese che lo ha riportato in vetta La Roma batte 2-0 l’Udinese con una prestazione importante, in crescita netta rispetto alle prime settimane. Segnali forti, netti e incoraggianti anche a livello realizzativo e di trame di gioco. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole di Gian PIero Gasperini: Ci pensa se avesse avuto un attaccante più prolifico? Se lo aspetta a gennaio? “Dobbiamo vedere i giocatori che abbiamo, stanno crescendo tutti. Riusciamo ad avere una buona fase offensiva, come abbiamo riempito l’area in alcune occasioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma-Udinese, Gasperini vola basso ma amette: “Bello sentire i cori dei tifosi”. E Svilar festeggia