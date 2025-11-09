Roma-Udinese Gasperini vola basso ma amette | Bello sentire i cori dei tifosi E Svilar festeggia
Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria con l’Udinese che lo ha riportato in vetta La Roma batte 2-0 l’Udinese con una prestazione importante, in crescita netta rispetto alle prime settimane. Segnali forti, netti e incoraggianti anche a livello realizzativo e di trame di gioco. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole di Gian PIero Gasperini: Ci pensa se avesse avuto un attaccante più prolifico? Se lo aspetta a gennaio? “Dobbiamo vedere i giocatori che abbiamo, stanno crescendo tutti. Riusciamo ad avere una buona fase offensiva, come abbiamo riempito l’area in alcune occasioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Serie A, Roma-Udinese 2-0: giallorossi in vetta. Bologna-Napoli 2-0 e Genoa-Fiorentina 2-2 Alle 20.45 Inter-Lazio. La Dea crolla in casa contro il Sassuolo di Grosso Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/marat - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | Roma-Udinese in campo - LA DIRETTA #ANSA - X Vai su X
La Roma di Gasperini vola prima in classifica: 2-0 senza centravanti all'Udinese - I giallorossi superano i friulani e conquistano il primato sfruttando il ko del Napoli e il pari del Milan. tuttosport.com scrive
Roma-Udinese diretta Serie A: Pellegrini su rigore e poi Celik, Gasperini vince 2-0 e vola in vetta! LIVE - L'11ª giornata vede la sfida tra i giallorossi di Gasperini e i bianconeri del grande ex Zaniolo: tutti gli aggiornamenti sulla sfida in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
La Roma batte 2-0 l'Udinese e vola in testa alla classifica - Una rete per tempo dei giallorossi con Lorenzo Pellegrini, su rigore, e con Celik. Secondo rainews.it