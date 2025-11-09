Roma-Udinese 2-0 i gol di Pellegrini e Celik valgono il primato in classifica
Undicesima giornata di Serie A che per la Roma significa sfida contro l’Udinese, che servirà per provare a tornare alla vittoria dopo il ko con il Milan. I pareggi proprio dei rossoneri e della Juventus, insieme alla sconfitta del Napoli, hanno concesso ai giallorossi la possibilità di conquistare punti importanti per l’obiettivo Champions League e allo Stadio Olimpico bisognerà approfittarne superando i friulani. Segui la diretta del match su SololaRoma.it. 3 minuti fa 9 Novembre 2025 19:57 19:57 90’+4 – Triplice fischio, vince la Roma!!. Triplice fischio allo stadio Olimpico, i gol di Pellegrini e Celik permettono alla Roma di superare 2-0 l’Udinese e di salire momentaneamente in testa alla classifica! 6 minuti fa 9 Novembre 2025 19:55 19:55. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Serie A, Roma-Udinese 1-0 dopo i primi 45'. Bologna-Napoli 2-0 e Genoa-Fiorentina 2-2 Alle 20.45 Inter-Lazio. La Dea crolla in casa contro il Sassuolo di Grosso Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/maraton - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo appuntamento con "Preview" per avvicinarci a Roma-Udinese Dopo la vittoria in Europa League contro i Rangers parliamo della partita con i friulani e dell'11° turno di Serie A ? asroma.com/it/notizie/742… #ASRomaPodcast - X Vai su X
Roma-Udinese 2-0, la gallery - Torna alla vittoria la Roma in Serie A: contro l'Udinese il risultato è di 2- Lo riporta asroma.com
Roma-Udinese 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: giallorossi per il sorpasso a Napoli e Milan - Udinese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
Serie A, Roma-Udinese 2-0 al 61'. Bologna-Napoli 2-0 e Genoa-Fiorentina 2-2. - Udinese termina con i padroni di casa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Pellegrini al 42’. Da msn.com