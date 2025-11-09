Undicesima giornata di Serie A che per la Roma significa sfida contro l’Udinese, che servirà per provare a tornare alla vittoria dopo il ko con il Milan. I pareggi proprio dei rossoneri e della Juventus, insieme alla sconfitta del Napoli, hanno concesso ai giallorossi la possibilità di conquistare punti importanti per l’obiettivo Champions League e allo Stadio Olimpico bisognerà approfittarne superando i friulani. Segui la diretta del match su SololaRoma.it. 3 minuti fa 9 Novembre 2025 19:57 19:57 90’+4 – Triplice fischio, vince la Roma!!. Triplice fischio allo stadio Olimpico, i gol di Pellegrini e Celik permettono alla Roma di superare 2-0 l’Udinese e di salire momentaneamente in testa alla classifica! 6 minuti fa 9 Novembre 2025 19:55 19:55. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Udinese 2-0, i gol di Pellegrini e Celik valgono il primato in classifica