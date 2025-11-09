Roma-Udinese 2-0 giallorossi primi in classifica insieme all' Inter

Ilmessaggero.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gasperini a Glasgow ci aveva scherzato sopra: «Se ci danno un rigore, faccio a cambio con tre punizioni». Il penalty sbagliato da Dybala a San Siro ancora gli bruciava dentro. Questo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma udinese 2 0 giallorossi primi in classifica insieme all inter

© Ilmessaggero.it - Roma-Udinese 2-0, giallorossi primi in classifica insieme all'Inter

Scopri altri approfondimenti

roma udinese 2 0Roma-Udinese 2-0, pagelle: Pellegrini re dell'Olimpico. Zaniolo litiga con tutti e sbaglia un gol: fischiato - 0, top e flop e pagelle: Pellegrini dal dischetto sblocca la gara, Celik raddoppia. Come scrive sport.virgilio.it

roma udinese 2 0La Roma di Gasperini vola prima in classifica: 2-0 senza centravanti all'Udinese - I giallorossi superano i friulani e conquistano il primato sfruttando il ko del Napoli e il pari del Milan. Riporta tuttosport.com

roma udinese 2 0Roma-Udinese 2-0: video, gol e highlights - La Roma si lascia alle spalle Milan e Napoli, la vittoria sull'Udinese vale il primato in attesa dell'Inter. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Udinese 2 0