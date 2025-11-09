Roma l' omicida di Villa Pamphili aggredisce agenti nel carcere di Rebibbia

Francis Kaufmann, l’uomo accusato di duplice femminicidio compiuto nel parco romano di Villa Pamphili, detenuto nel carcere di Rebibbia, oggi pomeriggio ha aggredito personale della polizia penitenziaria. Lo fa sapere il sindacato Osapp. Non è la prima volta che l’americano - deve rispondere di duplice omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere per la morte della compagna Anastasia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

