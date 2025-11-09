Roma l' omicida di Villa Pamphili aggredisce agenti nel carcere di Rebibbia
Francis Kaufmann, l’uomo accusato di duplice femminicidio compiuto nel parco romano di Villa Pamphili, detenuto nel carcere di Rebibbia, oggi pomeriggio ha aggredito personale della polizia penitenziaria. Lo fa sapere il sindacato Osapp. Non è la prima volta che l’americano - deve rispondere di duplice omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere per la morte della compagna Anastasia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Tre arresti per l'omicidio di Stefano "Luigi" Cena, il giostraio di Capena, centro in provincia di Roma, aggredito il 5 ottobre e deceduto il 14 - facebook.com Vai su Facebook
Due coltellate fuori dalla discoteca: tentato omicidio davanti al Nice, arrestato ragazzo di 22 anni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/19/news/tentato_omicidio_nice_saxa_rubra_coltellate_arresto-424923204/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann aggredisce gli agenti del carcere di Rebibbia - L'uomo accusato del duplice femminicidio a Villa Pamphili ha aggredito il personale della polizia penitenziaria dopo l'ora d'aria ... Da ilfattoquotidiano.it
Roma, l'omicida di Villa Pamphili aggredisce agenti nel carcere di Rebibbia - Francis Kaufmann, l’uomo accusato di duplice femminicidio compiuto nel parco romano di Villa Pamphili, detenuto nel carcere di Rebibbia, oggi pomeriggio ha aggredito personale della polizia penitenzia ... Riporta gazzettadelsud.it
Duplice delitto di Villa Pamphili, Francis Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere - La denuncia del sindacato Osapp: «Ha iniziato a urlare frasi minacciose, tentando di scatenare lo scontro fisico e colpendo più volte gli agenti intervenuti» ... Segnala msn.com