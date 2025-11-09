Roma Inter Primavera Guidi | Il pari è giusto lo hanno meritato Ma mi sono arrabbiato per un motivo

Inter News 24 Roma Inter Primavera, le parole del tecnico giallorosso dopo l’1-1 maturato contro i nerazzurri al “Tre Fontane”: tutti gli aggiornamenti. Dopo il pareggio per 1-1 tra Roma e Inter nel match valido per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, Federico Guidi, tecnico giallorosso, ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni dei canali ufficiali del club. Il gol di Di Nunzio aveva portato avanti la Roma dopo appena un minuto di gioco, ma nel recupero Cerpelletti ha firmato la rete del definitivo pareggio per i nerazzurri. Un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca, come spiegato dallo stesso Guidi: «Il pari è giusto e l’Inter lo ha meritato» – ha dichiarato l’allenatore – «ma mi sono arrabbiato perché dopo il vantaggio non abbiamo gestito bene la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

