Roma 25enne pestato e accoltellato | arrestati tre 19enni nordafricani

Imolaoggi.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ferito è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni in gravi condizioni: attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Accoltellato e pestato in strada a Termini: gravissimo un 25enne. Arrestati gli aggressori, sono tre diciannovenni - Il 25enne, originario del Gambia, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I.

