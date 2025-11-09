Roma 25enne pestato e accoltellato | arrestati tre 19enni nordafricani

Il ferito è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni in gravi condizioni: attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Accoltellato e pestato in strada a Termini: gravissimo un 25enne. Arrestati gli aggressori, sono tre diciannovenni - Il 25enne, originario del Gambia, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I.