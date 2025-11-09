Roma 14enne alla guida di auto a noleggio rubata provoca incidente dopo non essersi fermato all’alt

L'incidente su via Tuscolana. Un episodio insolito ha scosso Roma nel pomeriggio di ieri, sabato, 8 novembre: un ragazzino di 14 anni alla guida di un'auto a noleggio rubata non si è fermato all'alt dei carabinieri, causando un incidente stradale. Intorno alle 14, una Fiat Enjoy a noleggio ha ignorato l'alt imposto dai carabinieri impegnati in controlli su via Tuscolana. Durante il tentativo di fuga, il veicolo si è scontrato con un'auto ferma al semaforo, fortunatamente senza provocare feriti. Intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno rapidamente raggiunto il veicolo e hanno scoperto che alla guida c'era un 14enne romano di origini straniere, già noto alle forze dell'ordine, che ha opposto resistenza durante l'intervento.

