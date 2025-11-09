Roma 14enne alla guida di auto a noleggio rubata | non si ferma all’alt e provoca incidente

(Adnkronos) – Un 14enne alla guida di un auto a noleggio rubata, dopo non essersi fermato all'alt imposto dai carabinieri, ha provocato un incidente. E' accaduto a Roma, sabato pomeriggio.  Erano le 14 di ieri quando l’autovettura a noleggio, una Fiat Enjoy, non si è fermata all’alt imposto dai carabinieri impegnati in controlli alla circolazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

