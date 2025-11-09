Roma 14enne alla guida di auto a noleggio rubata | non si ferma all’alt e provoca incidente
(Adnkronos) – Un 14enne alla guida di un auto a noleggio rubata, dopo non essersi fermato all'alt imposto dai carabinieri, ha provocato un incidente. E' accaduto a Roma, sabato pomeriggio. Erano le 14 di ieri quando l’autovettura a noleggio, una Fiat Enjoy, non si è fermata all’alt imposto dai carabinieri impegnati in controlli alla circolazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Leggi su Tgr Abruzzo Presunta violenza su 12enne, restano in carcere i 3 accusati Negati gli arresti domiciliari sia al 18enne, detenuto a Sulmona, che il 14enne e il 17enne che invece si trovano a Roma a Casal del Marmo - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 14enne alla guida di auto a noleggio rubata: non si ferma all'alt e provoca incidente - Un 14enne alla guida di un auto a noleggio rubata, dopo non essersi fermato all'alt imposto dai carabinieri, ha ... Da iltempo.it