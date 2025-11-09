Rock & Roll Hall of Fame 2025 | tra i premiati anche i Soundgarden nel ricordo di Chris Cornell

Ieri, a Los Angeles, presso il Peacock Theater, si è tenuta la cerimonia di ammissione della Rock & Roll Hall of Fame 2025. Tra gli artisti premiati in questa edizione ci sono Cyndi Lauper, i White Stripes, gli Outkast, i Soundgarden, Joe Cocker (caldeggiato da Paul McCartney ), i Bad Company e Chubby Checker. La serata ha regalato diverse emozioni, dal ringraziamento della popstar Chappell Roan alla sua icona Cyndi Lauper, da lei omaggiata anche attraverso l’outfit, ispirato a uno dei videoclip della cantante, al tributo di Olivia Rodrigo ai White Stripes (all’evento era presente solo Jack; da tempo Meg si è ritirata a vita privata). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Rock & Roll Hall of Fame 2025: tra i premiati anche i Soundgarden, nel ricordo di Chris Cornell

