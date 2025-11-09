Roberto Caprari addio al musicista di Civita Castellana | Se ne va un pezzo di storia

Lutto nel mondo della musica, è morto l'artista e musicista Roberto Caprari. Originario di Civita Castellana, è morto a 65 anni sabato 8 novembre all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Lascia una figlia, la compagna e la sorella. Era il figlio di Sergio Caprari, campione di boxe e medaglia d'argento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it