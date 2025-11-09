Riviera | servizi serali della polizia locale Arriva anche l' agente di quartiere

Due importanti novità dalla polizia locale di Mira. La prima è che il servizio di controllo territoriale sarà esteso anche alla sera, almeno per due giorni a settimana. Questo per rafforzare le attività di sorveglianza e prevenzione, in sinergia con la tenenza dei carabinieri e con le altre forze. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riviera Milano. ANDROMEDA · MONTAGEM COMA. Riviera Masterclass Aperti dalle 18.00 ?Disponibile servizio Valet Parking durante il weekend : ... Aperitif, dinner & after dinner : - facebook.com Vai su Facebook

Grottammare avvia la nuova indagine sulla qualità dei servizi comunali - X Vai su X

Cascina, attivati i servizi serali della polizia municipale - Seguendo le esigenze dell’amministrazione comunale, la polizia municipale ha istituito il turno di servizio serale con ... Si legge su lanazione.it

Polizia locale Rho: dotazioni nuove e controlli serali estivi - La Polizia Locale di Rho, grazie a un progetto finanziato da Regione Lombardia, fornisce servizi straordinari di controllo del territorio con pattuglie serali ad agosto e controlli stradali nei week ... Segnala ilgiorno.it

Polizia locale, bene l’arrivo di sei nuovi funzionari - Nel corso dell’incontro col vicesindaco Daniele Mezzacapo, incentrato sul personale della Polizia locale, abbiamo chiesto l’introduzione del limite d’età per i servizi serali e notturni, tempi certi ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it