ritardo del capitolo 1166 del manga one piece spiegato

la pausa temporanea di one piece: dettagli sul nuovo calendario delle uscite. La serie One Piece si avvicina alla fase conclusiva del suo manga, con un arco finale molto atteso e un anime in fase di consolidamento. Recentemente, è stato annunciato un breve intervallo nelle pubblicazioni, confermato con la pubblicazione del capitolo #1165. Questa pausa si inserisce in un momento di grande fermento mediatico attorno alla saga, tra serie anime, produzioni live-action e news sul cast. la conferma della pausa e le date di distribuzione. quando riprenderà l'uscita del manga. Secondo le indicazioni ufficiali pubblicate sulla rivista Weekly Shonen Jump, la pubblicazione di One Piece si prenderà una breve pausa e il prossimo capitolo arriverà in Giappone il 25 novembre 2025.

