Rita De Crescenzo campagna elettorale per Forza Italia | Preparate le schede Vi accompagno pure - VIDEO

Napolitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rita De Crescenzo appoggia Forza Italia alle prossime regionali. La nota tiktoker, in un video pubblicato sui social, ha prima parlato Silvio Berlusconi e poi del partito da lui fondato.“Quando 'era Berlusconi avete mai visto che qualche azienda è fallita o hanno fatto qualche sciopero o tutti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

rita de crescenzo campagnaCosa è successo tra Francesco Emilio Borrelli e Rita De Crescenzo? “Chiese alla camorra di eliminarmi” - La nota tiktoker Rita De Crescenzo, 46 anni, e suo figlio Rosario Bianco, 26 anni, sono stati rinviati a giudizio e dovranno affrontare un processo per una serie di insulti, minacce e commenti offensi ... Scrive vocedinapoli.it

rita de crescenzo campagnaIl deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura» - L'esponente di Avs racconta a Open di come ha denunciato la tiktoker napoletana una ventina di volte: «Un giorno ha seguito anche mia madre sotto casa, riprendendola in un video» ... Riporta open.online

rita de crescenzo campagnaRita De Crescenzo a Belve: “Partorii a 13 anni”, caos su Fagnani “caduta nella fogna” - Fagnani ha continuato a martellare, chiedendo a Rita De Crescenzo se pensa di dover fare le scuse a qualcuno. Segnala gossipetv.com

Cerca Video su questo argomento: Rita De Crescenzo Campagna