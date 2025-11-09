Ristorante sul Lago di Garda premiato per una esperienza a tavola memorabile

Un nuovo, prestigioso traguardo per La Casa degli Spiriti di Costermano sul Garda (VR), che si conferma tra le eccellenze della ristorazione italiana. Nel corso della 20ª edizione di Golosaria Milano, la manifestazione curata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, il ristorante è stato premiato come. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Scopri altri approfondimenti

Una serata dedicata al re della tavola: il tartufo. Il 20 novembre 2025 alle ore 19:30 vi aspettiamo al Ristorante Lago Maggiore per un viaggio sensoriale firmato dallo @chef_marcorosso Un menu in sette portate, tra profumi intensi, contrasti raffinati e sapori au - facebook.com Vai su Facebook

Ristorante sul Lago di Garda premiato per una esperienza a tavola memorabile - Ha conquistato il massimo riconoscimento per la qualità del cibo, la posizione panoramica, l’eleganza degli ambienti e l’accoglienza autentica ... Da veronasera.it

Il ristorante “La Casa degli Spiriti” è tra le migliori tavole dell’anno - l ristorante La Casa degli Spiriti di Costermano sul Garda ha conquistato un doppio riconoscimento alla 20esima edizione di Golosaria Milano ... Scrive veronaoggi.it

La celebre guida dei buongustai assegna il massimo riconoscimento al ristorante del Lago di Como - Paolo Massobrio e Marco Gatti, autori della celebre guida Il Golosario Ristoranti, giunta alla sua 11ª edizione, hanno annunciato ieri che il Ristorante Lisander è stato premiato con la prestigiosa Co ... Si legge su comozero.it