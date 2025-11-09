Rissa tra studentesse a Pordenone | c' è chi filma e nessuno interviene
Resta alta l'attenzione a Pordenone a seguito di un aumento preoccupante di episodi di violenza tra adolescenti. Oltre agli ultimi fatti avvenuti vicino al parco Querini, sono emerse altri due casi di aggressione ai danni di alcuni studenti: il primo è avvenuto vicino alla fermata dei bus nei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
