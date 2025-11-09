Rissa con Alcaraz… Sinner si arrende la confessione a sorpresa in Italia

Le ATP Finals 2025 hanno preso il via a Torino, portando sul cemento italiano gli otto migliori tennisti del mondo. Nonostante l’assenza di Novak Djokovic, che ha rinunciato dopo la vittoria ad Atene, il torneo si preannuncia altamente competitivo. La defezione del serbo ha permesso la partecipazione di Lorenzo Musetti, atteso al debutto contro lo statunitense Taylor Fritz. Ma tutti gli occhi sono puntati, come da pronostico, sui due dominatori della stagione: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’altoatesino, già sicuro della qualificazione da tempo, scenderà in campo domani contro Auger-Aliassime con l’obiettivo di bissare il successo dell’anno precedente e, soprattutto, di riconquistare il numero uno del mondo che ha ceduto ad Alcaraz dopo una sola settimana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

