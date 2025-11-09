Ripartire dall’uomo La Conferenza sulle Dipendenze e la scelta antropologica del governo

La VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, promossa dal Governo italiano e fortemente voluta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, rappresenta molto più di un appuntamento tecnico o sanitario. È, a ben vedere, un segnale culturale e politico che rimette al centro dell’azione pubblica la persona umana: la sua libertà, la sua dignità, la sua vulnerabilità. Ma anche una rinnovata alleanza fra istituzioni, esperti e corpi sociali intermedi impegnati sul campo, fra i diversi saperi ed esperienze dell?umano. Nei due giorni di lavori al Centro Congressi dell’Auditorium della Tecnica a Roma, istituzioni, operatori, associazioni e comunità terapeutiche si sono confrontati su un fenomeno che non riguarda più solo l’abuso di sostanze, ma una pluralità di forme di dipendenza – comportamentali, digitali, relazionali – che minacciano la libertà profonda dell’uomo contemporaneo. 🔗 Leggi su Formiche.net

