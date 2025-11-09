Rifiuti speciali smaltiti senza pulirli nel Comasco | indagate 66 persone
Lurago d’Erba, 9 novembre 2025 – Una vasta gestione illecita di rifiuti scoperta dal Noe, il Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri, e dalla Dda di Milano, concentrato attorno ad alcune società del settore, anche operative nel Comasco: la Cereda Ambrogio srl di Lurago d’Erba e La Nuova Terra di Milano con sedi a Vertemate con Minoprio e Bregnano. Nelle ultime ore, il sostituto procuratore Francesco De Tommasi, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 66 persone fisiche e 10 società, a cui vengono attribuiti ruoli differenziati nella raccolta, gestione e smaltimento non a norma di rifiuti di vario genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato 8 novembre, dalle 8.00 alle 12.30, l’Ecomobile SASOM sarà presente nel piazzale adiacente l’ex caserma dei Carabinieri di Milano 3 per la raccolta dei rifiuti speciali. ? Un’occasione utile per smaltire correttamente piccoli elettrodomestici, batterie, - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti speciali smaltiti senza “pulirli” nel Comasco: indagate 66 persone - Gli scarti venivano avviati in discarica con operazioni di “giro bolla“ senza alcun trattamento: in quattro accusati di associazione per delinquere, nei guai anche trenta autisti considerati connivent ... Come scrive ilgiorno.it
Sequestrata area con rifiuti smaltiti illecitamente, due denunce - I carabinieri hanno sequestrato a Bagnara Calabra un'area di oltre duemila metri quadrati adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavori ... Si legge su ansa.it
Rifiuti speciali dalla Campania alla Puglia: maxi operazione, nove arresti. I nomi - In mattinata nelle province di Bari, Taranto, Trani/Barletta, Brindisi, Caserta, Napoli, Avellino, Cosenza, Matera, Campobasso, Viterbo e Potenza, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente ... Segnala quotidianodipuglia.it