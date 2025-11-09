Riccardo Fontana l’arcivescovo in condizioni gravi il vescovo Migliavacca invita a pregare per lui

Arezzo, 9 novembre 2025 – Monsignor Riccardo Fontana è ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravi. Con un messaggio sui social il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Andrea Migliavacca, invita ad unirsi in preghiera in un momento difficile per il suo predecessore. “Monsignor Riccardo Fontana, da alcuni giorni ricoverato in ospedale per alcune complicazioni di salute, si trova in queste ore in condizioni di particolare criticità” scrive il vescovo Migliavacca sui social. “Invito tutta la comunità diocesana a sostenere con l’affetto e la preghiera l’arcivescovo Riccardo, affidandolo in modo particolare alla Madonna del Conforto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

