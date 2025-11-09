Reze di chainsaw man il film anime più visto del 2025 su myanimelist

Jumptheshark.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama dell’animazione giapponese, le recenti uscite cinematografiche hanno catalizzato l’attenzione sia dei fan più appassionati sia degli addetti ai lavori, imponendosi come veri e propri punti di riferimento. La competizione tra i più grandi successi di quest’anno evidenzia come le opere possano distinguersi per approcci, ricezione e consensi, dando vita a un confronto ricco di spunti. In questo contesto, si analizzano i record di incassi, le preferenze degli appassionati e le peculiarità delle principali produzioni del 2025. il successo di demon slayer: infinity castle. “Demon Slayer: Infinity Castle” si conferma come il film anime più remunerativo di sempre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

