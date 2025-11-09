Residenti di via Don Morosini esasperati | Ancora degrado Ora un esposto in Procura
Sono pronti a presentare anche un esposto in Procura e valutano anche altre forme di protesta i residenti di via Don Morosini che lamentano ancora condizioni di degrado, nonostante l’incontro dei giorni scorsi in Comune. Dopo quell’incontro con la sindaca Matilde Celentano e la giunta, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Il Comitato "Don Morosini" sollecita l'amministrazione alla pulizia dell'ambiente - Presso la sede della Cisl di Via Cairoli si è riunito il Comitato per il decoro di Viale Don Morosini, a seguito dell’incontro dei propri rappresentanti con il Sindaco Celentano e la Giunta, avvenuto ... Si legge su latinaoggi.eu