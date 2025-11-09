Residenti di via Don Morosini esasperati | Ancora degrado Ora un esposto in Procura

Sono pronti a presentare anche un esposto in Procura e valutano anche altre forme di protesta i residenti di via Don Morosini che lamentano ancora condizioni di degrado, nonostante l’incontro dei giorni scorsi in Comune. Dopo quell’incontro con la sindaca Matilde Celentano e la giunta, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

