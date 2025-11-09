Report stasera su Rai 3 il Garante della privacy | il programma si astenga dal trasmettere il servizio

Movieplayer.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agostino Ghiglia, al centro di un servizio di stasera 9 novembre, come la settimana scorsa diffida Report e invita il conduttore a non trasmettere l'inchiesta: la reazione di Sigfrido Ranucci. Stasera domenica 9 novembre, alle 20.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, torna Report con una nuova serie di inchieste che promettono di sollevare interrogativi scomodi e portare alla luce nuove verità su potere, politica e gestione dei fondi pubblici. Il conduttore Sigfrido Ranucci si è scontrato nuovamente con Agostino Ghiglia, membro del Garante della privacy. Il Garante della Privacy sotto la lente La puntata si apre con l'inchiesta Garante a chi? firmata da Chiara De Luca, con la collaborazione di Eleonora Numico, che indaga sulle spese del Garante della Privacy, comprese quelle di rappresentanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

