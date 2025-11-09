Report dal Garante della Privacy alla foto di Colosimo con il busto di Mussolini | i temi della nuova puntata

“Report” ritorna sul Garante della Privacy e sulle spese che sostiene, anche di rappresentanza. Come vengono spesi i soldi del Garante? È l’inchiesta di Chiara De Luca, con la collaborazione di Eleonora Numico, “Garante a chi?” nella puntata in onda stasera, domenica 9 novembre alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay. Il servizio sulla presidente dell’Antimafia Colosimo. Poi Giorgio Mottola, con la collaborazione di Norma Ferrara e Greta Orsi, propone “La Commissione della discordia”. Da quando si è insediata la nuova presidente Chiara Colosimo, la Commissione parlamentare Antimafia è diventata un terreno di scontro, veleni e veti incrociati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

