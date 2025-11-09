Renzi alla maratona di Atene | Bella sfida dopo aver salvato la Grecia

Per festeggiare i 50 anni Matteo Renzi torna runner. In quattro ore e dieci minuti è riuscito a completare la maratona di Atene. Un tempo non certo da record. "Ma una bella sfida dieci anni dopo aver salvato la Grecia", scrive sui social network. "Chi ha finito una maratona sa che vincere una sfida con sé stesso è bellissimo, molto più che vincere contro gli altri. A Bruxelles abbiamo difeso il diritto della Grecia di stare in Euripa. Pensavo allora che Atene avesse bisogno dell'Europa per tanti motivi. Ma che anche l'Europa avesse bisodella Grecia, soprattutto per un motivo: perché non c'è futuro senza la storia, non c'è sviluppo senza la cultura, non c'è comunità senza la politica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

