Renzi alla maratona di Atene | Bella sfida dopo aver salvato la Grecia
Per festeggiare i 50 anni Matteo Renzi torna runner. In quattro ore e dieci minuti è riuscito a completare la maratona di Atene. Un tempo non certo da record. "Ma una bella sfida dieci anni dopo aver salvato la Grecia", scrive sui social network. "Chi ha finito una maratona sa che vincere una sfida con sé stesso è bellissimo, molto più che vincere contro gli altri. A Bruxelles abbiamo difeso il diritto della Grecia di stare in Euripa. Pensavo allora che Atene avesse bisogno dell'Europa per tanti motivi. Ma che anche l'Europa avesse bisodella Grecia, soprattutto per un motivo: perché non c'è futuro senza la storia, non c'è sviluppo senza la cultura, non c'è comunità senza la politica". 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
tervista a Matteo Renzi per «L'Altravoce - Il Quotidiano Nazionale» del 30-10-2025 di Claudia Fusani Si sta allenando Matteo Renzi, intensamente. Per il corpo, nel corso di questa intervista ha macinato chilometri ma non rivela per quale maratona. E per la m - facebook.com Vai su Facebook
Chi ha finito una Maratona sa che vincere una sfida con te stesso è bellissimo. Molto più che vincere contro gli altri. Quegli ultimi chilometri, passi, metri tengono insieme la forza e la fatica, l’orgoglio e le lacrime, il sorriso e il dolore. Finire Atene è stato più diffic - X Vai su X
Renzi alla maratona di Atene: "Bella sfida dopo aver salvato la Grecia" - In quattro ore e dieci minuti è riuscito a completare la maratona di Atene. Secondo iltempo.it
Renzi il maratoneta. “Ad Atene è stata più dura del previsto, ma ce l'ho fatta” - Prima dell'ingresso nello stadio una ragazza italiana gli ha dato il Tricolore ... Segnala msn.com
Renzi alla maratona di Atene: «Una bella sfida, 10 anni dopo aver salvato la Grecia» - Alcune le ha vinte, come quando diventò a sorpresa il segretario del Pd, e altre le ha perse, come la sconfitta rovinosa nel referendum costituzionale. Da msn.com