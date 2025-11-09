remembrance day per re carlo e famiglia

Due minuti di silenzio all'undicesima ora dell'undicesimo giorno e mese. Una cerimonia solenne al cenotafio di Londra per ricordare i caduti in guerra. E' il tradizionale Remembrance day, molto sentito in Gran Bretagna e nel Commonwealth. Non nasconde l'emozione re Carlo in questa domenica della memoria. Con lui, la famiglia reale al completo, dalla regina Camilla all'erede al trono William con la principessa Kate, i duchi di Edimburgo e i duchi di Gloucester. Un segnale di unità e forza dopo gli scandali e i dolori che hanno travolto la Royal family e macchiato l'immagine della corona: Andrea, strappato di ogni titolo reale per lo scandalo Epstein; le tensioni tra Carlo e William - non solo padre e figlio ma re ed erede - sul futuro della monarchia; i difficili rapporti con Harry e i suoi sforzi per riavvicinarsi alla famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

