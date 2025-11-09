Regionali Lista Fico Presidente | Azzardo emergenza sociale servono regole e prevenzione
“Il nuovo dossier Azzardomafie 2025 di Libera conferma un’emergenza che riguarda da vicino anche la Campania: un territorio dove il gioco d’azzardo continua a divorare risorse economiche, alimentare fragilità sociali e rappresentare un’area di interesse per i clan, come evidenziato dalle analisi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
A Sarno presentata la lista dei candidati consiglieri regionali della Provincia di #salerno. Al fianco dell'ex Premier anche il candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico "I sondaggi ci danno avanti ma interessano poco, pe - facebook.com Vai su Facebook
Candidati Roberto Fico Presidente alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa - Chi sono i candidati della lista Roberto Fico Presidente alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025 ... Da fanpage.it
Regionali in Campania, lista Fico esclusa in Irpinia: «Lesi i nostri diritti ma sosterremo» - «Rispettiamo la sentenza, ma il nostro diritto alla partecipazione è stato leso. ilmattino.it scrive
Regionali Campania: esclusa la lista “Fico presidente”, giovedì il Riesame del Consiglio di Stato - Giovedì prossimo, il Consiglio di Stato esaminerà il ricorso presentato dai rappresentanti della lista “Roberto Fico Presidente” contro la decisione della I Sezione del TAR di Salerno, che ha dichiara ... Segnala strettoweb.com