Regionali in Campania Roberto Fico apre al faccia a faccia L?idea del palco condiviso | Conte e Schlein insieme

«Ma certo, non c?è problema». Roberto Fico dice sì al confronto pubblico con Edmondo Cirielli. Qualcuno aveva immaginato che, essendo avanti nei sondaggi, Fico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania, Roberto Fico apre al faccia a faccia. L?idea del palco condiviso:«Conte e Schlein insieme»

Elezioni Regionali Campania 2025 • 23 e 24 novembre In Campania abbiamo una responsabilità: cambiare davvero. Forza Italia deve dare una spinta nuova, concreta, dopo anni di errori e immobilismo. Non è accettabile che, in questa regione, si viva in med - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Campania, Roberto Fico apre al faccia a faccia. L’idea del palco condiviso: - Roberto Fico dice sì al confronto pubblico con Edmondo Cirielli. Come scrive ilmattino.it

Regionali Campania, Fico agli operatori dello spettacolo: «Necessario un assessore alla Cultura» - «Non c'è dubbio che sia necessario un assessore alla Cultura che possa lavorare a pieno titolo con questo mondo che è così importante per la Campania». Scrive ilmattino.it

Fico: “puntiamo a vincere le regionali e mandare a casa Meloni” - Sento che la coalizione si è saldata in maniera molto forte, perché oggi abbiamo anche una grande prospettiva: costruire non solo la coalizione per vincere le region ... Si legge su strettoweb.com