Regionali clamoroso dietrofront | candidato sannita si ritira e si avvicina al fronte Cirielli

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di scena nella corsa alle Regionali nel Sannio. Emanuele Pezzullo, candidato di Forza del Popolo nel collegio di Benevento, sarebbe pronto a ritirarsi improvvisamente dalla competizione elettorale, lasciando il proprio nome sulla scheda ma uscendo di fatto dall’agone politico. Dietro la scelta, che arriva a sole due settimane dal voto, si muoverebbero dinamiche più complesse di un semplice passo indietro personale. Sembrerebbe che Pezzullo sarebbe stato convinto a ritirarsi da Domenico Parisi, fortemente attivo negli ultimi giorni con il suo movimento civico Sannio Insieme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, clamoroso dietrofront: candidato sannita si ritira e si avvicina al fronte Cirielli

News recenti che potrebbero piacerti

“Vantaggio già nettissimo”. Regionali in Puglia, il sondaggio è clamoroso (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Veneto, il candidato del centrodestra è Alberto Stefani: «L’onore più grande, pronti in continuità con Zaia» - 38 di mercoledì sera quando l’Agi ha battuto letteralmente quattro parole: «Regionali: accordo centrodestra su candidati». corrieredelveneto.corriere.it scrive

Regionali, Romeo: “La Lombardia vale più di un ministero”. Ma Fdi sceglierà il nome del candidato - L’umore generale è tutto nelle frasi del segretario lombardo Massimiliano Romeo, dopo l’ufficializzazione di Alberto Stefani come candidato del centrodestra per il Veneto, e l’accordo raggiunto tra ... Scrive milano.repubblica.it

Regionali in Veneto, così si è arrivati all'accordo tra Lega e FdI sul candidato: gli assessorati spacchettati e i nomi scelti dal presidente - Un risiko delicatissimo, un intreccio di nomine e incarichi frutto di equilibri, strategie e compromessi. corrieredelveneto.corriere.it scrive