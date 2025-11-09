Regionali 2025 a Salerno arriva il leader della Lega Matteo Salvini

Salernotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano ad arrivare i big della politica nazionale a Salerno in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Giovedì 13 arriverà in città il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini per partecipare ad una manifestazione organizzata dalla Lega al Grand. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Regionali, arriva la pace Schlein-De Luca: «Grazie per i suoi sforzi, lavoriamo uniti con Fico» - Inviato a Portici Era stato già chiaro l’altra sera alla Mostra d’Oltremare con De Luca e Fico assieme. Come scrive ilmattino.it

regionali 2025 salerno arrivaRegionali, big in campo: Schlein e Fico a Napoli, Abodi e Cirielli a Avellino - È rivolto ai giovani, al loro futuro e alle loro istanze l'intervento di Roberto Fico al congresso dei Giovani dem. Da rainews.it

regionali 2025 salerno arrivaIl centrodestra: “Campania, il vento sulle Regionali è cambiato”. E arriva anche Arianna Meloni - Il sondaggio dell’istituto Noto per “Porta a porta” rivela un avvicinamento di Cirielli a Fico: 45 a 52, forbice ancora ampia ma che si è assottigliata nelle ... Come scrive napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 Salerno Arriva