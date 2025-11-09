Regionale Campania centrodestra alza il tiro | Campo largo una truffa Cirielli | piano per le isole

Il centrodestra crede nella rimonta. E alza i toni della campagna elettorale. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani parla di «fine del centrosinistra con la candidatura di Fico».. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionale Campania, centrodestra alza il tiro: «Campo largo una truffa». Cirielli: piano per le isole

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi il CROAS Campania partecipa all’evento “Luci e ombre sulla violenza di genere”, promosso dalla #CroceRossaItaliana – Comitato Regionale Campania in collaborazione con l’#Università degli Studi di Napoli #Parthenope. L’appuntamento si tiene - facebook.com Vai su Facebook

Regionale Campania, centrodestra alza il tiro: «Campo largo una truffa». Cirielli: piano per le isole - Il leader di Forza Italia Antonio Tajani parla di «fine del centrosinistra con la candidatura di ... Da ilmattino.it

Regionali Campania, intervista Claudio Durigon: «Lega competitiva, rimonta possibile Salvini ci crede e tornerà in Campania» - Claudio Durigon, vicesegretario della Lega, in casa centrodestra la parola d'ordine è «remuntada». Lo riporta ilmattino.it

Elezioni regionali in Campania, sprint della premier Giorgia Meloni. Mobilitati tutti i ministri di FdI: il centrodestra punta alla rimonta su Fico - Come dice il ministro Lollobrigida, che ora sta girando per il Veneto ed è pronto ad altre incursioni nel napoletano: «Per noi, la Campania è come l'Everest. Scrive ilgazzettino.it