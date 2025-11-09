Regionale Campania centrodestra alza il tiro | Campo largo una truffa Cirielli | piano per le isole

Ilmattino.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra crede nella rimonta. E alza i toni della campagna elettorale. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani parla di «fine del centrosinistra con la candidatura di Fico».. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionale campania centrodestra alza il tiro campo largo una truffa cirielli piano per le isole

© Ilmattino.it - Regionale Campania, centrodestra alza il tiro: «Campo largo una truffa». Cirielli: piano per le isole

Contenuti che potrebbero interessarti

regionale campania centrodestra alzaRegionale Campania, centrodestra alza il tiro: «Campo largo una truffa». Cirielli: piano per le isole - Il leader di Forza Italia Antonio Tajani parla di «fine del centrosinistra con la candidatura di ... Da ilmattino.it

regionale campania centrodestra alzaRegionali Campania, intervista Claudio Durigon: «Lega competitiva, rimonta possibile Salvini ci crede e tornerà in Campania» - Claudio Durigon, vicesegretario della Lega, in casa centrodestra la parola d'ordine è «remuntada». Lo riporta ilmattino.it

regionale campania centrodestra alzaElezioni regionali in Campania, sprint della premier Giorgia Meloni. Mobilitati tutti i ministri di FdI: il centrodestra punta alla rimonta su Fico - Come dice il ministro Lollobrigida, che ora sta girando per il Veneto ed è pronto ad altre incursioni nel napoletano: «Per noi, la Campania è come l'Everest. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionale Campania Centrodestra Alza