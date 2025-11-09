Redditi in Bergamasca il 61% sotto i 26 mila euro lordi | Aumentano le disuguaglianze Gli anziani tra i più vulnerabili
In provincia di Bergamo il 61% dei contribuenti dichiara un reddito annuo inferiore o pari a 26 mila euro, una quota più alta della media lombarda (58,9%) e del Nord Ovest (60%). La fotografia restituita dalla ricerca, realizzata da Across Concept per lo Spi Cgil di Bergamo, secondo il sindacato conferma la necessità di rafforzare il confronto con le istituzioni locali per politiche pubbliche capaci di contrastare la vulnerabilità economica e sostenere concretamente la qualità della vita delle persone anziane nella nostra provincia. Il reddito medio in Bergamasca si ferma a 26.351 euro, quasi 2 mila euro in meno rispetto alla media regionale, e il potere d’acquisto, a valori reali, è rimasto praticamente fermo negli ultimi dieci anni ( +0,4% dal 2015). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
