Record Lautaro l’argentino aggancia Mazzola | 161 gol in nerazzurro è il quarto miglior marcatore di sempre!

Inter News 24 Record Lautaro, con la rete segnata contro la Lazio, il capitano raggiunge una leggenda come Sandro Mazzola nella classifica all-time. Con il gol segnato contro la Lazio, Lautaro Martínez continua a scrivere la storia dell’ Inter. L’attaccante argentino ha infatti raggiunto quota 161 reti in maglia nerazzurra, eguagliando una leggenda assoluta come Sandro Mazzola al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre del club. Ecco la top 4 storica aggiornata: 1?? Giuseppe Meazza – 284 gol 2?? Alessandro Altobelli – 209 gol 3?? Roberto Boninsegna – 171 gol 4?? Lautaro Martínez, Sandro Mazzola – 161 gol Un traguardo che sottolinea la continuità straordinaria del capitano nerazzurro, arrivato a questo livello con prestazioni di altissimo livello e un rendimento costante in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Record Lautaro, l’argentino aggancia Mazzola: 161 gol in nerazzurro, è il quarto miglior marcatore di sempre!

