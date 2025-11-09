Real solo un pari col Rayo Ora in campo Barça e Psg

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Alonso non va oltre lo 0-0 sul campo del Rayo Vallecano, primo pari quest'anno in Liga. Ora in campo il Barcellona a Vigo e, in Francia, il Psg a Lione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

real solo un pari col rayo ora in campo bar231a e psg

© Gazzetta.it - Real, solo un pari col Rayo. Ora in campo Barça e Psg

Contenuti che potrebbero interessarti

real pari rayo campoReal, solo un pari col Rayo. Ora in campo Barça e Psg - Ora in campo il Barcellona a Vigo e, in Francia, il Psg a Lione ... Scrive msn.com

LaLiga, Ancelotti bloccato dal Rayo Vallecano: pari Real nel derby, il Girona può accorciare - 0 rifilato al Girona, il Real Madrid potrebbe averne persi due nella corsa verso il titolo di campione di Spagna. Come scrive tuttomercatoweb.com

Real Madrid furioso con l’arbitro dopo il pari con il Rayo: “Liga manipolata” - 3 in casa del Rayo Vallecano e il mancato sorpasso al Barcellona al comando della classifica hanno lasciato scorie importanti nella Casa Blanca, nel mirino c'è l'arbitraggio di ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Real Pari Rayo Campo