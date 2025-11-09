Real Madrid stoppato nel derby contro il Rayo Vallecano | digiuno di goal per i blancos ed è crisi per le stelle brasiliane

2025-11-09 19:41:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Solo un pareggio a reti bianche per il Real Madrid con il Barcellona che ha l’occasione per dimezzare lo svantaggio in classifica: in difficoltà le due stelle brasiliane Vinicius e Rodrygo Un’altra trasferta complicata per il Real Madrid che, dopo aver perso ad Anfield contro il Liverpool in Champions League, pareggia 0-0 nell’altro derby di Madrid contro il Rayo Vallecano. Un digiuno non solo di vittorie ma anche di goal per la squadra di Xabi Alonso che, questo pomeriggio, ha attinto a tutto il suo arsenale offensivo a disposizione senza successo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

